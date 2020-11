"Si vendredi, le gouvernement ne prend pas la décision de rouvrir les magasins, la Belgique ne deviendra pas une île de magasins fermés mais plutôt une île de magasins en faillite, tandis que l'argent belge est dépensé à l'étranger", a déclaré mardi soir Dominique Michel, CEO de Comeos, la fédération du commerce et des services.

Le patron de Comeos a réagi à la réouverture des magasins annoncés en France par le président Emmanuel Macron. "Avec tous les magasins ouverts aux Pays-Bas, en Allemagne, en France et au Luxembourg, la Belgique est désormais une île de magasins fermés", souligne-t-il.

"Les chiffres montrent que 1 famille belge sur 3 traverse la frontière pas moins de neuf fois par an pour faire des achats. C'est un milliard d'euros en moins chaque année et ce, sans coronavirus. Si tout reste fermé chez nous, tout le monde ira de l'autre côté de la frontière aussi pour ses achats de Noël. Ce n'est pas une solution d'un point de vue virologique et il est parfaitement possible de faire du shopping en toute sécurité dans notre propre pays et, de cette manière, de donner également un avenir à notre commerce belge", a ajouté M. Michel.

