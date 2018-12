La Belgique perd du terrain dans le classement international du commerce électronique

La Belgique se classe 28e au nouveau classement du commerce électronique de l'UNCTAD, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement. La Belgique a perdu six places cette année. On retrouve 8 pays européens dans le top 10 dont cinq de l'UE avec les Pays-Bas en tête.