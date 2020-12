La Belgique comptait l'an dernier plus d'un million de petites et moyennes entreprises (PME), une croissance de 3,5% par rapport à l'année précédente, selon des données publiées vendredi par le SPF Économie.

Le nombre de PME actives assujetties à la TVA en Belgique fin 2019 s'élevait à 1.009.018 entreprises. Les PME sans employé ont connu la plus forte croissance avec une augmentation de 4% par rapport à 2018. Toutes ces PME représentaient 1.655.234 emplois au 31 décembre 2019, soit 55% de l'ensemble des postes de travail en Belgique.

Les principaux secteurs en nombre de PME étaient les activités spécialisées scientifiques et techniques (19,3%), le commerce (17,9%) et la construction (13,6%). Le secteur du commerce a toutefois connu une croissance moindre par rapport aux deux autres secteurs avec respectivement +4,3%, +0,6% et +4,2% entre 2018 et 2019.

Si le nombre de créations de PME a augmenté, le nombre de disparitions également. L'an dernier, 10.596 PME ont fait faillite, une hausse de 7,3% du nombre de faillites de PME par rapport à l'année précédente.

La présence des PME sur internet est variable selon la taille des entreprises. En 2019, 94,1% des entreprises de taille moyenne (entre 50 et 250 salariés) disposaient d'un site internet mais seulement 27,7% d'entre elles disposaient d'un site permettant d'effectuer des commandes ou des réservations en ligne.

Ces chiffres étaient nettement inférieurs pour les micro-entreprises (entre 2 et 10 salariés), puisque seules 61,1% d'entre elles disposaient d'un site internet et à peine 17,2% pouvaient gérer des commandes ou réservations par internet.

Le SPF Économie actualisera désormais son tableau des PME chaque trimestre et non plus annuellement.

"Ce nouveau système permettra d'adapter notre action en fonction des tendances que nous identifierons. Cela me semble un outil d'autant plus utile après l'année très particulière que nous venons de vivre: surveiller de près l'évolution de la situation des PME et indépendants en 2020 et au cours des prochaines années nous permettra de mieux mesurer l'impact de la pandémie de Covid-19, à moyen et à long terme", commente David Clarinval, ministre des indépendants et des PME.

