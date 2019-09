Au 1er août 2019, la Belgique comptait 110.984 voitures hybrides représentant 1,9% du parc total de 5.889.210 voitures privées, selon des chiffres publiés mardi par Statbel.

Les voitures hybrides ont connu une forte croissance, quoique en ralentissement: +27,6% entre 2018 et 2019 contre +36,5% l'année précédente. L'écrasante majorité (92%) des voitures hybrides est de type électricité-essence.

Quant aux voitures électriques, elles affichent la plus forte croissance (+65,9%) mais ces 15.338 véhicules ne représentent que 0,3% de l'ensemble des voitures privées.

Par ailleurs, le nombre de voitures roulant au diesel continue de diminuer (-5,9%) et pourrait bientôt repasser sous la barre des 3 millions comme en 2008. On compte, en 2019, 3.005.928 voitures diesel soit 187.730 de moins qu'un an plus tôt, selon Statbel.

Cette baisse est compensée par les voitures essence qui voient leur nombre augmenter de 190.662 unités ou 7,6% pour atteindre 2.709.604 voitures.

Outre les voitures privées, la Belgique compte 16.125 autobus et autocars, 856.096 véhicules utilitaires pour le transport de marchandises, 50.230 tracteurs, 192.187 tracteurs agricoles, 74.257 véhicules spéciaux et 490.495 motocyclettes, ce qui porte le parc total des véhicules à 7.042.677 unités.