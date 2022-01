La Belgique a produit plus de 70.000 voitures électriques en 2021 sur les sites des usines d'Audi Brussels à Forest et de Volvo à Gand, rapporte L'Echo mercredi.

Le quotidien apprend que l'usine d'Audi Brussels à Forest a réussi à produire 43.834 Audi e-tron en 2021. Selon une note interne, Audi Brussels a donc réussi "à dépasser son objectif de 14 unités", et ce malgré la pénurie des composants et des semi-conducteurs en particulier.

À Gand, 24.519 XC40 électriques Volvo ont été produites en 2021 et 3.533 C40 électriques. 15,3% des voitures produites en 2021 à Gand étaient donc entièrement électriques.

De quoi porter la production de voitures entièrement électriques en Belgique à près de 72.000 exemplaires.

Le quotidien apprend que l'usine d'Audi Brussels à Forest a réussi à produire 43.834 Audi e-tron en 2021. Selon une note interne, Audi Brussels a donc réussi "à dépasser son objectif de 14 unités", et ce malgré la pénurie des composants et des semi-conducteurs en particulier. À Gand, 24.519 XC40 électriques Volvo ont été produites en 2021 et 3.533 C40 électriques. 15,3% des voitures produites en 2021 à Gand étaient donc entièrement électriques. De quoi porter la production de voitures entièrement électriques en Belgique à près de 72.000 exemplaires.