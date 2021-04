La Belge Carla De Geyseleer quitte, pour des raisons personnelles, son poste de directrice financière au sein du constructeur automobile suédois Volvo Cars. La société a désigné, comme nouveau CFO, Björn Annwall qui entrera en fonction le 19 avril.

M. Annwall a fait son entrée dans le management de Volvo en 2015. Il a été responsable des marchés européens, au Moyen-Orient et en Afrique où la part de marché du constructeur a fortement augmenté grâce aux modèles plug-in hybrides et électriques.

Volvo a remercié dans un communiqué Carla De Geyseleer, arrivée à l'automne 2019 et qui a permis de tenir les finances de l'entreprise lors d'une année 2020 "tumultueuse". Elle a contribué "au fort redressement et à une prestation record au deuxième semestre" de l'année écoulée.

