La bataille des terres rares, la face cachée de la digitalisation

On nous ressasse à l'infini que notre économie est dématérialisée, que le digital et le virtuel prennent la place du monde physique d'autrefois. Mais la réalité n'a pas dit son dernier mot. Qui sait que l'envoi d'un seul e-mail accompagné d'une pièce jointe consomme en électricité - en raison surtout de la mobilisation des énormes data centers par lesquels transitent les données et qui réclament d'être constamment refroidis -, l'équivalent d'une ampoule de 60 watts qu'on laisserait brûler 25 minutes ? Et aujourd'hui, chaque jour, le monde s'échange 220 milliards de mails. Résultat : les centres de données consomment à eux seuls 4% de l'électricité mondiale. Derrière le numérique, il reste encore beaucoup de matériel.

