Il y a quelques instants s'achevait la remise des hub.awards, clôturant ainsi avec panache cette première édition de prix destinés à récompenser le savoir-faire de six entrepreneurs bruxellois. Une première édition, soutenue par la Région bruxelloise, Finance & Invest Brussels et Citydev.brussels.

Les hub.awards, ce sont les prix décernés par hub.brussels, l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise. Cette agence propose un ensemble de solutions et de conseils gratuits pour les start-up et les scale-up. Des services axés sur la stratégie, l'innovation et le financement viennent renforcer cette offre proposée aux entrepreneurs bruxellois.

Les hub.awards, c'est quoi et pour qui ?

C'est dans le cadre de cet accompagnement que hub.brussels a mis sur pied les hub.awards, destinés à valoriser "le caractère inspirant, innovant, audacieux et bien sûr bruxellois des entreprises de la Région", précise le communiqué.

Mais résumons d'abord en quelques mots ce que sont les hub.awards. Les hub.awards, ce sont six prix récompensant six entreprises de notre capitale dont les fondateurs incarnent le mieux l'audace entrepreunariale et le savoir-faire. Un succès immédiat puisque 150 entreprises bruxelloises ont posé leur candidature. 15 ont finalement été retenues pour 6 "couronnes" donc.

"Il y a deux ans, la Région décidait de fusionner trois institutions d'aide à l'accompagnement des entreprises en créant une seule Agence, hub.brussels, souligne Didier Gosuin, Ministre de l'Economie et de l'Emploi. Aujourd'hui, le succès des hub.awards montre à quel point ce choix était le bon. Et qui plus est, il a amorcé de très belles collaborations avec d'autres organismes publics."

Neuf personnalités bruxelloises, elles-aussi du monde de l'entreprise, à savoir Benjamin Cadranel (administrateur général de Citydev.brussels), Stijn Christiaens (co-fondateur et CTO de Collibra), Joan Condijts (co-fondateur de LN24), Aurélie Dekegeleer (Directrice de REB), Marie Noëlle Dinant (journaliste économique à BX1), Pierre Hermant (CEO de Finance & Invest Brussels), Arnaud Jacquet (vice-Président de Solvay), Julien Jacquet (CEO de Permafungi) et Claire Munck(CEO de BeAngels), ainsi que le public, se sont attelés à les départager. Le jury choisi les cinq premières entreprises et le public la sixième.

Selon le communiqué, les hub.awards sont attribués sur base de valeurs que tous, au sein de l'Agence, trouvent incontournables pour entreprendre demain. "Je suis fière du palmarès de cette première édition et de ces entreprises. Elles incarnent à merveille qu'il est possible de gérer une entreprise en impactant de manière positive la société", explique Isabelle Grippa, CEO de hub.brussels.

La remise de la première édition de ces récompenses, lors d'une soirée de gala à Bozar, vient donc de se clôturer; les noms des six entrepreneurs sont désormais connus.

Six prix pour six lauréats

Le prix 'Start' s'adresse aux jeunes entreprises de moins de 3 ans, et a été décroché par Spentys. Spentys est une start-up, issue du milieu médical, qui a pour but d'améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de lésions orthopédiques et ce grâce à des attelles, légères et sur-mesure, imprimées en 3D.

Le prix 'Grow' est destiné aux entreprises de plus de 3 ans. Il a été attribué à la PME SUMY, qui s'est fixé comme mission d'apporter un air plus pur dans les villes et ce en optimisant les déplacements et en utilisant des véhicules utilitaires d'une nouvelle génération pour le transport de marchandises.

'Invest' est réservé aux entreprises étrangères qui s'établissent à Bruxelles, comme LITA.co. Cette plateforme de crowdfunding, lauréate de cette catégorie, propose aux particuliers d'investir dans des entreprises durables à fort impact positif.

'Export de biens' réunit les entreprises exportatrices de biens tandis que 'Export de services' vise celles qui sont exportatrices de services. Ces deux prix ont été remportés respectivement par APA-Intemporal et wannapplay. La première étant active dans la mode 2.0, en réalisant du prêt-à-porter haut de gamme,assurant le développement et la distribution de produits mêlant luxe et nanotechnologies. wannapplay, quant à elle, met en place, dans les entreprises, des jeux dont la finalité est bien évidemment de renforcer et de souder des équipes, au travers de teambuildings, mais son savoir-faire s'étend également aux domaines du recrutement et des actions marketing.

Le 'Prix du public' est attribué, quant à lui, via un vote du public, à l'entreprise se distinguant le plus, quelle que soit sa catégorie.

Les six lauréats se verront remettre chacun un prix de 10.000 euros, adapté aux besoin de l'entreprise. Ainsi s'achève cette première édition, mais devant le succès et l'enthousiasme suscités par celle-ci, ce n'est pas dévoiler un secret que d'affirmer que l'édition 2020 se prépare d'ores et déjà en coulisses !