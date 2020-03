L'Unplib demande que les professions libérales soient assimilées aux autres activités commerciales, annonce-t-elle mercredi. L'association interprofessionnelle qui groupe plusieurs milliers de membres parmi les titulaires de profession libérale entend ainsi défendre les intérêts de cette catégorie de travailleurs "directement impactés" par la grave crise du coronavirus.

"Suite aux recommandations du gouvernement qui conseille d'éviter les déplacements et les contacts non-urgents, les clients annulent massivement leur rendez-vous. S'ajoute à cela le manque de masques qui empêche certains de poser les actes médicaux. Pour ces raisons, en cas de fond d'indemnisation wallon, l'Unplib et le SNI demandent que les professions libérales soient assimilées aux autres activités commerciales", justifie l'Unplib.

L'association interprofessionnelle entend ainsi pouvoir revendiquer, au niveau fédéral et/ou régional, une indemnisation pour les professions libérales impactées par la crise au même titre que les activités commerciales. Elle réclame, par ailleurs, la suspension des remboursements des crédits professionnels et la livraison prioritaire de masques au personnel de première ligne.

