"Le rêve se réalise!" Remises sur les rails après avoir été retrouvées à la frontière biélorusse, les somptueuses voitures art déco de l'Orient-Express doivent être complètement rénovées avant de reprendre des croisières ferroviaires de luxe à travers l'Europe, en 2025.

C'est maintenant le groupe hôtelier Accor qui est à la manoeuvre. Il vient de prendre le contrôle total d'Orient Express, la société chargée de faire fructifier l'héritage du mythique train de luxe qui emmenait à la Belle époque les voyageurs aisés jusqu'à Constantinople (Istanbul). "La légende est de retour", s'enthousiasme le vice-président de la société Guillaume de Saint Lager. Il veut d'abord rénover "17 voitures historiques de l'Orient-Express, dans une version totalement fantasmée de ce qu'a été ce train, à la fois contemporaine et art déco".

Un peu d'histoire: à la disparition de l'Orient-Express historique (Paris-Istanbul) en 1977, le voyagiste suisse Albert Glatt a voulu continuer l'aventure avec un Nostalgie-Istanbul-Orient-Express, qui sombrera en tentant d'aller jusqu'à Tokyo par les voies du Transsibérien. Ce train était tombé dans l'oubli, jusqu'à ce que l'historien Arthur Mettetal le localise en 2015 en Pologne, à la frontière biélorusse.

- Jardin d'hiver -

Ses 13 voitures art déco étaient dans un état étonnamment bon. "Aucun tag, très peu de dégradations. Il y a eu des vols de cuivre, mais les panneaux de verre Lalique, qui sont pourtant facilement démontables, étaient intacts", avait raconté M. Mettetal à l'AFP en 2019.

La SNCF était alors propriétaire d'Orient Express, dont elle avait racheté la marque à la Compagnie internationale des wagons-lits en 1977. Après de longues négociations, elle a fini par racheter le "train Glatt". Entretemps, la compagnie avait cédé 50% de la société Orient Express à Accor en 2017. Et elle vient de lui vendre le reste. "Une cession logique à un moment où SNCF Voyageurs doit dégager des ressources pour affronter les conséquences de la crise sanitaire", explique un porte-parole du groupe public. Or, l'activité d'Orient Express est plus hôtelière et touristique que ferroviaire.

Le "train Glatt" a été complété avec d'autres voitures authentiques de l'entre-deux-guerres, ce qui permettra à M. de Saint Lager d'aligner 12 "voitures suites" - dont une suite présidentielle avec une baignoire -, une voiture restaurant, une voiture bar, une "voiture jardin d'hiver" et 2 voitures de service.

- Concilier Lalique et wifi -

Il s'agit maintenant de les retaper. Et plus que ça, puisqu'il veut "créer un décor qui soit impossible à dater, complétement à la confluence entre l'art déco et le contemporain". Un projet confié à l'architecte Maxime d'Angeac, qui doit concilier Lalique et wifi. "Il faut que le passager se demande, en montant à bord, si ça a été fait en 1930 ou aujourd'hui", insiste-t-il. "Toute la technologie sera dissimulée, vous n'aurez pas d'écran de télévision trônant dans votre chambre!"

Les premières voitures, confiées à des artisans français, seront dévoilées en marge des jeux Olympiques de 2024, dit-il, préférant ne pas parler d'argent. Quant au lancement commercial, M. de Saint Lager l'envisage "début 2025". "Ce qui est certain, c'est que le départ sera à Paris. Et Istanbul fera partie du voyage!"

D'ici là, il compte lancer "Orient Express La Dolce Vita", un autre train de luxe qui doit se balader en Italie à partir de "début 2024", avec des voitures des années 1970 de Trenitalia relookées par le studio de design Dimorestudio. Et deux très beaux hôtels doivent rouvrir avec le label Orient Express, à Rome et Venise.

Sur le même créneau, Le Puy du Fou veut lancer "Le Grand Tour" à l'été 2023, un train racheté à la Deutsche Bahn et transformé en hôtel roulant belle époque, qui se promènera en France. Et bien sûr, il reste le Venice-Simplon-Orient-Express, autre héritier - sans en posséder la marque - du célèbre train. Exploité par le groupe Belmond (LVMH), il multiplie désormais les escapades en Europe. Pour aller de Paris à Istanbul en cinq jours, il faut compter 35.000 livres (41.600 euros) pour une cabine double, départ le 25 août à 15H53.

