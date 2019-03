"L'optimisme est-il vraiment un atout ?"

L'optimisme est un prérequis à la volonté d'entreprendre. Là où les bureaucrates voient des problèmes, les entrepreneurs identifient des possibilités. Un optimiste voit la vie du bon côté et envisage l'avenir avec beaucoup d'espoir. Et si le pessimiste se montre bel et bien réaliste, il obtient moins de résultats parce qu'il se laisse décourager par les premiers signaux négatifs. Sur le plan social, l'optimisme est une qualité enviable car trouver dans chaque situation des personnes prêtes à prendre des risques ne peut être que bénéfique. Mais est-ce une bénédiction pour l'individu ?

...