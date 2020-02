L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé mercredi un appel de fonds de 675 millions de dollars (613 millions d'euros) pour combattre ces trois prochains mois l'épidémie de pneumonie virale qui a déjà fait près de 500 morts.

"Nous demandons 675 millions de dollars pour financer le plan pour les trois prochains mois. 60 millions de dollars sont destinés à financer les opérations de l'OMS, et le reste est destiné aux pays qui sont particulièrement menacés" par le virus, a déclaré le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, lors d'une conférence de presse.

"675 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup moins que la facture que nous devrons payer si nous n'investissons pas dans la préparation dès maintenant", a-t-il ajouté.

M. Tedros a également annoncé que l'agence spécialisée des Nations unies allait dans un premier temps envoyer vers 24 pays des équipements de protection, dont 500.000 masques et 350.000 paires de gants. Quelque 250.000 tests seront également envoyés dans plus de 70 laboratoires dans le monde entier.

Une mission internationale d'experts se rendra par ailleurs en Chine "très très bientôt", a-t-il dit.

Sur le terrain, les mesures de confinement et les restrictions ont été étendues mercredi à travers la Chine et à l'étranger pour endiguer l'épidémie de pneumonie virale qui a déjà fait près de 500 morts.

Fin janvier, l'OMS a élevé l'épidémie au rang d'"urgence de santé publique de portée internationale".

L'OMS n'a jusqu'ici utilisé ce terme que pour de rares cas d'épidémies requérant une réaction mondiale vigoureuse, dont la grippe porcine H1N1 en 2009, le virus Zika en 2016 et la fièvre Ebola, qui a ravagé une partie de l'Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016 et la République démocratique du Congo depuis 2018.

"Nous demandons 675 millions de dollars pour financer le plan pour les trois prochains mois. 60 millions de dollars sont destinés à financer les opérations de l'OMS, et le reste est destiné aux pays qui sont particulièrement menacés" par le virus, a déclaré le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, lors d'une conférence de presse."675 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup moins que la facture que nous devrons payer si nous n'investissons pas dans la préparation dès maintenant", a-t-il ajouté.M. Tedros a également annoncé que l'agence spécialisée des Nations unies allait dans un premier temps envoyer vers 24 pays des équipements de protection, dont 500.000 masques et 350.000 paires de gants. Quelque 250.000 tests seront également envoyés dans plus de 70 laboratoires dans le monde entier.Une mission internationale d'experts se rendra par ailleurs en Chine "très très bientôt", a-t-il dit.Sur le terrain, les mesures de confinement et les restrictions ont été étendues mercredi à travers la Chine et à l'étranger pour endiguer l'épidémie de pneumonie virale qui a déjà fait près de 500 morts.Fin janvier, l'OMS a élevé l'épidémie au rang d'"urgence de santé publique de portée internationale".L'OMS n'a jusqu'ici utilisé ce terme que pour de rares cas d'épidémies requérant une réaction mondiale vigoureuse, dont la grippe porcine H1N1 en 2009, le virus Zika en 2016 et la fièvre Ebola, qui a ravagé une partie de l'Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016 et la République démocratique du Congo depuis 2018.