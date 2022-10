Le tribunal de l'entreprise de Tournai a accepté l'offre des candidats repreneurs de la société athoise Coprosain, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ont annoncé mercredi soir les candidats.

La coopérative d'agriculteurs Coprosain avait été placée à sa demande, le 26 juin dernier, en procédure de redressement judiciaire par transfert d'actifs, alors qu'elle se trouvait depuis janvier 2022 en réorganisation judiciaire par accord amiable. Le tribunal avait accordé un sursis supplémentaire courant jusqu'au 22 septembre, puis jusqu'au 31 octobre, afin de valoriser au mieux les actifs de la coopérative par un transfert partiel, complet ou par appartement de ces actifs.

C'est dans ce contexte qu'un groupe de dix entrepreneurs économiques de la région -qui entendent rester anonymes à ce jour- ont fait une offre de reprise partielle des activités de Coprosain, offre qui a été acceptée ce mercredi par le tribunal de l'entreprise. Les candidats repreneurs dévoileront leur projet vendredi, à l'occasion d'une conférence de presse et rencontreront auparavant le personnel de la coopérative, qui compte une soixantaine de membres.

Malgré la croissance du marché en 2020, l'entreprise, créée il y a 35 ans, a rencontré récemment des difficultés à rentabiliser son modèle économique d'intégration de la transformation viandeuse et de la distribution. La baisse de chiffre d'affaires enregistrée avait atteint plus de 30% en tenant compte de la fermeture au 31 décembre 2021 de son magasin de Mons.

Dans un premier temps, le conseil d'administration de la coopérative a désigné, le 25 octobre 2021, Jean-Paul Chantry comme manager de transition. Il a donc piloté la coopérative jusqu'à ce jour. Coprosain regroupe une petite soixantaine d'agriculteurs hennuyers engagés dans le respect des principes de développement durable et pratiquant l'agriculture raisonnée ou bio. Elle exploite trois magasins à Ath, Braine-l'Alleud et Tournai, ainsi que deux camions qui desservent des marchés de plusieurs communes bruxelloises, dans le Brabant wallon et le Hainaut.

Cette dernière activité est toutefois arrêtée depuis quelques semaines et il n'entre pas dans les intentions des repreneurs de la réactiver. Les pertes d'emploi qui découleront de l'abandon de certaines activités de l'entreprise inquiète le syndicat CSC, seul présent chez Coprosain.

