L'occupation dans les entreprises existantes a augmenté de près de 6% en 3 ans

Les employeurs déjà présents sur le marché en 2015 ont réalisé une croissance nette de l'occupation de 5,84% entre 2015 et 2018, indique vendredi le prestataire RH Acerta dans une enquête. Des entreprises des secteurs privés, le non-marchand, l'industrie manufacturière et les services semblent employer le plus de personnes, selon Acerta.