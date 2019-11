Le nombre d'actions du géant pétrolier saoudien Aramco souscrites par les investisseurs particuliers a dépassé le nombre proposé à la vente dans le cadre de sa prochaine entrée en Bourse (IPO), a annoncé vendredi l'entreprise publique.

Le fleuron national de l'Arabie saoudite a annoncé le 17 novembre qu'il allait introduire 1,5% de ses parts sur le Tadawul, indice de référence de la Bourse de Ryad, afin de générer les milliards de dollars dont le royaume a besoin pour financer la diversification de son économie aujourd'hui ultra-dépendante de l'or noir.

"Les souscriptions de particuliers, terminées hier soir (28 novembre 2019), ont atteint 47.411.624.960 riyals saoudiens (11,5 milliards d'euros)", avec près de 5 millions de souscripteurs et près de 1.5 milliard d'actions, a déclaré Aramco dans un communiqué.

La compagnie avait auparavant indiqué qu'elle réserverait une partie de ses actions aux investisseurs institutionnels, parmi lesquels des compagnies étrangères, et le reste à des investisseurs individuels, ressortissants saoudiens et des pays du Golfe, pour un maximum de 0,5% des 200 milliards de parts, soit 1 milliard d'actions.

En 12 jours, l'entreprise a donc enregistré des propositions d'achat d'investisseurs particuliers dépassant ce chiffre de 0,5 milliard.

Il s'agit d'un "un signe de succès et de confiance", selon Rania Nashar, vice-présidente du conseil d'administration de la banque Samba Financial Group, citée par Aramco.

Au total, les souscriptions et offres d'institutions --qui se poursuivent jusqu'au 4 décembre-- et de particuliers pendant les douze premiers jours de la période de souscription ont atteint plus de 166 milliards de ryals (44,2 milliards de dollars, 40,2 milliards d'euros).

Le joyau économique de l'Arabie saoudite, qui produit environ 10% du pétrole mondial, est considéré comme le pilier de la stabilité économique et sociale du royaume, premier exportateur mondial de brut.

Aramco estime que son IPO pourrait rapporter entre 24 et 25,5 milliards de dollars, rivalisant potentiellement avec la plus grosse opération de l'histoire: celle du géant chinois du commerce électronique Alibaba, qui avait levé 25 milliards de dollars à New York en 2014.