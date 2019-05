L'intérim management a le vent en poupe en Belgique: "Je ne suis jamais libre longtemps..."

Les intérim managers ne sont pas des managers d'occasion ou au rabais. Ce sont des hommes et des femmes qui ont, sciemment, choisi la voie de l'indépendance et des projets. Leur expertise et leurs compétences, souvent très pointues, en font des ressources très recherchées par les entreprises dont la gestion des talents n'a jamais été aussi compliquée qu'aujourd'hui. Voici leurs témoignages.

© Getty Images