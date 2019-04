Le monde de la logistique n'est pas un pionnier dans l'utilisation des nouvelles technologies, bien que ses défis ne soient pas des moindres. Des chercheurs de la KU Leuven et de la Vlerick Business School ont fait appel à l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes logistiques complexes. Résultats : des économies de coûts et des gains pour l'environnement.

L'intelligence artificielle (IA) est partout. Le gouvernement fédéral veut faire ressortir davantage la place de notre pays sur la carte technologique avec la Coalition AI 4 Belgium. La Flandre investit 30 millions d'euros par an dans des projets de recherche et d'innovation en intelligence artificielle. La VUB envisage de créer un centre de recherche multidisciplinaire en intelligence artificielle en collaboration avec le spécialiste des données Collibra. Mais la technologie qui permet aux algorithmes d'apprendre et de prendre des décisions de manière autonome peut-elle aussi faire une différence dans le monde du transport et de la logistique, un secteur peu performant en la matière ?

