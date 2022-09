Les services d'inspection fiscale et la police néerlandaise ont perquisitionné mardi la villa du CEO de la chaîne de supermarchés Jumbo, Frits van Eerd, ont annoncé les autorités.

La perquisition a eu lieu à Heeswijk-Dinther, dans la province néerlandaise du Brabant-Septentrional, avec l'accord du ministère public. Selon les autorités judiciaires, l'investigation en cours porterait sur du blanchiment de biens et d'argent, notamment via des contrats de sponsoring dans le domaine du motocross. En plus de sponsoriser l'équipe de cyclisme Jumbo-Visma et le coureur de Formule 1 Max Verstappen, Jumbo finance également l'équipe de motocross (MX2) Nestaan Husqvarna basée en Belgique.

Une perquisition aurait également été menée au sein du siège administratif de Jumbo à Veghel, selon le média néerlandais Het Financieele Dagblad. Le ministère public néerlandais a par ailleurs placé neuf personnes sous mandat d'arrêt mardi dans le dossier de blanchiment d'argent. Le CEO de Jumbo ferait partie des suspects, selon certains médias des Pays-Bas.

Cela ne concernerait pas directement la chaîne de magasin

Jumbo a réagi en début d'après-midi, indiquant que l'enquête ne concernerait pas directement la chaîne de magasin mais que "des questions avaient été posées à Frits van Eerd dans le cadre d'une investigation". Le responsable de l'équipe de motocross Nestaan Husqvarna a déclaré que l'affaire était liée à "des factures à la banque". "Je suis tombé de ma chaise d'étonnement lorsque j'ai lu cela ce matin", précise-t-il. "Je ne reconnais pas d'éléments dans cette histoire et je sais que Frits est une personne très intègre." Jumbo est l'une des plus grosses chaînes de la grande distribution aux Pays-Bas et est également implantée en Flandre

