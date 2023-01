L'inflation élevée n'a pas freiné la popularité des voitures de luxe l'année dernière et le constructeur Porsche en a vendu davantage qu'en 2021. La marque a notamment progressé en Europe malgré la forte hausse des prix de l'énergie après l'invasion russe de l'Ukraine.

Porsche a livré 309.884 voitures l'an dernier, soit une augmentation de 3% par rapport à 2021. Dans les pays européens, à l'exception de l'Allemagne, l'entreprise a enregistré une hausse de 7% de ses ventes de voitures, tandis que ses chiffres ont stagné en Amérique du Nord et diminué de 2% en Chine, le plus grand marché pour Porsche.

Les SUV ont été les véhicules les plus populaires de la marque, notamment la Porsche Cayenne. Le directeur marketing Detlev von Platen a cependant souligné que le constructeur automobile était aux prises avec des problèmes d'approvisionnement et une pénurie de certaines pièces, qui ont principalement affecté la vente de modèles électriques.

