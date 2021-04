L'incubateur Wallonia Biotech Coaching (WBC) cessera bientôt définitivement ses activités, rapporte vendredi le site d'informations L-Post. "La page est désormais tournée", confirme le président du conseil d'administration Bernard Rentier.

Basé au Sart-Tilman à Liège, l'incubateur wallon des biotechnologies et des sciences du vivant a été créé en 2006. Selon les observateurs du dossier, la Région wallonne, principal actionnaire, a lentement mis l'outil dans l'impossibilité de fonctionner en ignorant ou en refusant les projets de réorientation de son objet social, proposés par les dirigeants.

"Nous avons fonctionné dans un climat d'incertitude pendant plus de deux ans", décrit Bernard Rentier à L-Post. "Nous avons proposé des pistes de réorientation des activités, mais elles ont toutes été rejetées. Le cabinet Borsus (ministre wallon de l'Economie, NDLR) attend maintenant les propositions de Noshaq (ex-Meusinvest) et de Sambrinvest pour la répartition des moyens disponibles."

