L'identité sera contrôlée dans les bureaux de paris sportifs

Les lieux de paris sportifs devront contrôler l'identité de leur clientèle à partir du 1er octobre, rapporte De Standaard et Het Nieuwsblad lundi. Les contrôles d'identité devront rendre l'accès à ces paris plus compliqué pour les mineurs et les personnes figurant sur la liste d'interdiction de jeux de hasard (37.741 personnes sur base volontaire).