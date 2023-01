L'excédent commercial de la Belgique a été divisé par deux, atteignant 9,1 milliards d'euros pour la période allant de janvier à novembre 2022, rapporte lundi la Banque nationale (BNB).

Un excédent commercial signifie que le total des exportations de notre pays dépasse la somme des importations. Mais ces dernières ont progressé plus rapidement que les exportations: 35,7% contre 31,9% sur les 11 premiers mois de 2022. La diminution de moitié de l'excédent s'explique par le creusement du déficit des échanges de produits minéraux. "Le net renchérissement des prix du pétrole et du gaz au cours de cette période pèse en effet davantage à l'importation", selon la BNB. L'excédent dégagé par les échanges de produits chimiques et pharmaceutiques a un peu augmenté. Quant au surplus des échanges d'autres produits, il a principalement progressé dans les produits alimentaires (de 7,8 à 9,4 milliards d'euros, soit +1,6 milliard) et les métaux communs (de 3,4 à 4,8 milliards d'euros, soit + 1,4 milliard).

