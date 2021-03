L'histoire de ce navire bloquant le canal de suez pendant une semaine devrait être utilisée en classe d'économie car elle a le mérite d'expliquer la mondialisation de manière très imagée.

L'Ever Given a été remis à flot début de semaine et le trafic a pu reprendre sur le canal de Suez. L'Ever Given, tout le monde l'a vu en photo, c'est ce porte-conteneurs long comme une fois et demi la tour Eiffel mais 20 plus lourd qu'elle et qui s'est retrouvé ensablé à cause d'un coup de vent de mère nature.

L'histoire de ce navire bloquant le canal de suez pendant une semaine devrait être utilisée en classe d'économie car elle a le mérite d'expliquer la mondialisation de manière très imagée. D'abord, la nationalité de l'Ever Given : ce monstre des mers est un navire de construction japonaise, battant pavillon panaméen, exploité par une compagnie taïwanaise, dont l'équipage est d'origine indienne et avec des marchandises destinées en majorité à l'Europe ! Son contenu ? c'est aussi un condensé de la mondialisation.

On y trouve de tout : du thé, des biens d'équipements, des semi-conducteurs et aussi des meubles Ikea. D'ailleurs, le géant de l'ameublement suédois a reconnu qu'il avait au moins 110 conteneurs bloqués sur ce navire ! Résultat : la livraison de notre confort de maison est ralentie d'au moins une semaine à cause de ce grain de sable de la mondialisation. L'épisode de l'Ever Given nous rappelle brutalement que ce détroit est l'une des 8 portes du commerce maritime mondial avec le détroit d'Ormuz et le détroit de Gibraltar.

Mieux encore, exactement comme dans un film, même le nom de ce navire a une signification : "ever given" signifie "jamais donné". De fait, la mondialisation n'est "jamais donnée", elle est à la merci d'un virus ou ici d'un porte-conteneurs ensablé en Egypte. C'est aussi un rappel que dans un monde globalisé, si les marchandises ou les humains ne peuvent pas voyager, tout est bloqué et la machine économique est grippée. Que ce soit un virus en provenance de Chine ou un navire bloqué en Egypte, c'est toute la chaîne d'approvisionnement mondiale qui se bloque ou se désorganise.

En réalité, plus qu'un immense fait divers, plus qu'une photo, plus qu'une vidéo, cette histoire de porte-conteneurs bloqué pendant une semaine dans le canal de Suez nous incite à nous souvenir de notre fragilité. Comme l'écrivent avec justesse mes confrères français des Echos: "un virus invisible à l'oeil nu a suffi à provoquer une chute de l'activité mondiale d'une brutalité sans précédent en mars 2020 (...). Une saute de vent a suffi à boucher un canal par lequel transite 12% du commerce mondial". En résumé, oui, rien n'est "jamais donné" comme l'indique le nom du porte-conteneurs Ever Given. Belle leçon d'humilité.

