L'Etat fédéral attaqué en justice par des restaurateurs

On retrouve parmi les plaignants de belles adresses comme La Villa Lorraine, la Ville in the Sky, les Brasseries Georges, la Brasserie de la Patinoire, le Mess, etc.

Une cinquantaine de restaurants ont décidé d'attaquer en responsabilité l'Etat fédéral via Annelies Verlinden, la ministre de l'Intérieur. On retrouve parmi les plaignants de ... Une cinquantaine de restaurants ont décidé d'attaquer en responsabilité l'Etat fédéral via Annelies Verlinden, la ministre de l'Intérieur. On retrouve parmi les plaignants de belles adresses comme La Villa Lorraine, la Ville in the Sky, les Brasseries Georges, la Brasserie de la Patinoire, le Mess, etc. Ils reprochent au fédéral de ne pas avoir prévu de mesures d'accompagnement au moment d'ordonner les deux fermetures et d'avoir refilé la patate chaude aux Régions, avec toute l'inégalité de traitement engendrée.La citation stipule que "les exploitants des établissements horeca ont complètement été livrés à eux-mêmes par l'Etat fédéral. L'Etat a pris une décision, il doit en assumer les conséquences". Les restaurants réclament, à titre provisionnel, 5.000 euros pour chacun.

