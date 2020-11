Le fabricant de camionnettes électriques Addax Motors va bénéficier d'une injection financière de 10 millions d'euros, soit deux millions de financement bancaire et huit millions d'euros de capital neuf, par augmentation de capital. La Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI), bras financier de l'Etat belge, figure parmi les investisseurs aux côtés de la société de conseil Resultance et d'un investisseur familial.

"Nous sommes très heureux que la SFPI-FPIM soutienne notre projet. Le gouvernement belge montre ainsi qu'il croit pleinement en un produit développé et fabriqué en Belgique. Nous choisissons consciemment de garder l'assemblage en Belgique. Nous sommes fiers de nos racines et nous aimons voir les choses en grand", a réagi le directeur de l'entreprise, Jean-Charles Carrette, soulignant le potentiel du marché des véhicules électriques, porté notamment par l'essor de l'e-commerce.

Ces fonds supplémentaires serviront à renforcer le réseau de distribution européen de la société sise à Deerlijk, près de Courtrai, qui est déjà active dans 12 pays et vise "une couverture européenne intégrale".

La société belge a également commencé à développer un deuxième modèle de fourgon, plus grand et à l'autonomie accrue, qu'Addax annonce "particulièrement adapté aux services postaux et à la distribution de colis". L'entreprise indique avoir déjà commencé à recruter des employés supplémentaires pour soutenir ses projets de croissance.

© David Samyn

