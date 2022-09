Il y a de fortes chances que le nom Amadys ne vous dise rien du tout. Et pourtant, l'entreprise anversoise, qui réalise 300 millions d'euros de chi...

Il y a de fortes chances que le nom Amadys ne vous dise rien du tout. Et pourtant, l'entreprise anversoise, qui réalise 300 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et est active dans de nombreux pays, est l'un des principaux fournisseurs européens de composants pour les réseaux des utilities (gaz, eau, électricité et télécoms). Elle est par exemple un partenaire de Proximus pour le déploiement de la fibre optique, tant au nord qu'au sud du pays. Propriété pour une vaste majorité de parts du fonds britannique Equistone depuis trois ans (il a triplé son CA dans ce laps de temps), elle est désormais à vendre. La banque d'affaires Jefferies a été mandatée à cet effet. Sa valorisation tourne autour du demi-milliard d'euros.