Le spécialiste en sécurité SERIS veut engager 500 nouveaux collaborateurs, annonce-t-il mardi. Ce sont principalement des agents de gardiennage et des opérateurs de centrale d'alarme qui sont demandés (environ 80% des offres), mais l'entreprise cherche également des techniciens et des ingénieurs.

"La relance de l'économie s'accompagne d'une explosion de la demande d'agents de gardiennage et de solutions de sécurité innovantes pour la logistique et la distribution, les banques, les parcs d'activités et de nombreux autres secteurs", précise SERIS.

En outre, l'entreprise a décroché de nouveaux projets pour sécuriser des sites militaires ainsi que la sécurisation du parc de distributeurs automatiques de Batopin.

SERIS emploie actuellement quelque 2.000 personnes en Belgique.

"La relance de l'économie s'accompagne d'une explosion de la demande d'agents de gardiennage et de solutions de sécurité innovantes pour la logistique et la distribution, les banques, les parcs d'activités et de nombreux autres secteurs", précise SERIS. En outre, l'entreprise a décroché de nouveaux projets pour sécuriser des sites militaires ainsi que la sécurisation du parc de distributeurs automatiques de Batopin. SERIS emploie actuellement quelque 2.000 personnes en Belgique.