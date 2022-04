La société de biotechnologie Bone Therapeutics a annoncé mardi avoir obtenu un financement de cinq millions d'euros en obligations convertibles avec ABO Securities.

Ces obligations sont convertibles en actions ordinaires de Bone Therapeutics et seront émises et souscrites en sept tranches, dont une tranche initiale d'1,5 million d'euro. "Les produits de ce financement seront utilisés pour l'avancement du développement clinique de l'actif principal de Bone Therapeutics, la thérapie cellulaire osseuse allogénique, ALLOB", explique la société basée à Mont-Saint-Guibert.

Bone Therapeutics a récemment annoncé qu'elle réorientait sa stratégie pour se concentrer sur le développement de son actif clinique le plus avancé, "ALLOB", et ainsi réduire sa consommation de cash. ALLOB est actuellement évalué dans le cadre d'une étude clinique de phase IIb chez des patients présentant des fractures du tibia à haut risque. Bone Therapeutics a dans la foulée annoncé le départ de la plupart des membres de son équipe de direction.

