L'entreprise américaine à technologies diversifiées 3M va supprimer 2.000 emplois dans le monde, a-t-elle fait savoir jeudi à l'occasion de la publication de chiffres trimestriels "décevants". La société, également présente en Belgique, emploie actuellement 9.300 personnes.

"Le premier trimestre a livré un début d'année décevant. Nous avons à nouveau été confrontés à des retards dans les principaux marchés finaux, ce qui a eu un impact sur la croissance organique et les marges. (...) Nous prenons donc des mesures supplémentaires -en ce compris la restructuration- pour augmenter la productivité, réduire les coûts et améliorer les flux de trésorerie", a indiqué le CEO de 3M Mike Roman.

La société 3M, qui produit notamment du papier collant et d'autres produits industriels, souhaite épargner 225 à 250 millions de dollars par an grâce à la restructuration. "Les mesures couvrent tous les segments d'activités, les fonctions et les régions, en se concentrant sur la structure de l'entreprise et les composants sous-performants du portefeuille. "

L'entreprise est également active en Belgique. Le siège se trouve à Diegem tandis qu'un site de production et de recherche est implanté à Zwijndrecht, où travaillent quelque 300 personnes.

La société a enregistré un chiffre d'affaires de 7,9 milliards de dollars au premier trimestre (7 milliards d'euros), soit 5% de moins que lors de la même période en 2018. Les prévisions annuelles ont en outre été revues à la baisse. L'action a perdu 10% de sa valeur à l'ouverture de la Bourse de New York.