L'enseigne CoolCat fait faillite aux Pays-Bas, les activités belges pas concernées

La société a essuyé de lourdes pertes ces dernières années. L'été chaud de 2018 et l'hiver doux de 2019 ont été les coups de grâce. CoolCat emploie 1.450 personnes au total, dont 1.180 outre-Moerdijk. La faillite devrait être prononcée par le tribunal mardi et concerne les sociétés CoolCat Fashion et CoolCat Nederland. La possibilité d'un éventuel redémarrage sera étudiée dans la foulée. CoolCat compte 80 magasins aux Pays-Bas, auxquels s'ajoutent 17 magasins en Belgique, soit huit en Wallonie, huit en Flandre et un à Bruxelles; six en France et deux au Grand-Duché de Luxembourg. Les magasins et le site de vente en ligne de CoolCat restent ouverts.