L'emploi de travailleurs de nationalité étrangère a pratiquement quadruplé en quatre ans en Belgique, selon une étude effectuée par SD Worx, société spécialisée dans les ressources humaines.

Le nombre de travailleurs occupés au niveau international en Belgique a quasimment doublé en quatre ans. Les Belges qui travaillent dans un ou plusieurs pays en représentent un peu plus de la moitié. Dans le même temps, l'emploi de travailleurs de nationalité étrangère en Belgique a, lui, quadruplé.

Plus de trois quarts de ces travailleurs sont des Européens et 11% viennent d'Asie. Les travailleurs étrangers occupés par des employeurs belges viennent surtout de nos pays voisins: les Français (22,7%) sont en tête, suivis des Néerlandais (9,7%) et des Indiens (8,3%) qui signent une progression fulgurante sur ces quatre dernières années.