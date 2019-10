La semaine dernière, Rudi Vervoort (PS), ministre-président de la Région Bruxelles-Capitale, a accompagné le couple royal et leur délégation en visite d'état au Luxembourg. Il a profité de l'occasion pour braquer les projecteurs sur l'économie circulaire dans la capitale belge, désireux d'exporter le know-how bruxellois à l'étranger.

Pour rappel, l'économie circulaire a pour ambition de développer le potentiel des ressources et des matériaux, en évitant le gaspillage et en les réintégrant dans un système qui les réutilise, le contraire donc de l'économie linéaire, qui consiste à extraire les matières premières, les transformer en produit qu'on va commercialiser et qui, la plupart du temps, va finir à la poubelle. Parmi les acteurs de l'économie circulaire, citons les installateurs de panneaux solaires, les architectes qui utilisent des matériaux réutilisables, la gestion de covoiturage, etc.

