Cross-Border Commerce Europe publie jeudi la première édition d'un compendium consacré à l'e-commerce transfrontalier européen dessinant la "nouvelle normalité", fait savoir la plateforme européenne dans un communiqué. Il s'agit d'un recueil de sept rapports annuels élaboré par 70 cadres de direction du Retail Européen.

L'objectif de ce compendium est de stimuler l'innovation radicale et l'action rapide pour accompagner la transformation du commerce transfrontalier en Europe. Il est le résultat de tables rondes de brainstorming réunissant chacune dix cadres de direction internationaux des grandes marques de la distribution. Ces experts du Retail représentent tous les secteurs et tous les pays de l'Union européenne. Ces sept groupes se sont réunis tout au long de l'année 2021 pour définir la "nouvelle normalité" à travers l'Europe autour de sept thématiques.

Parmi ces thématiques, la vente directe aux consommateurs - jugée "plus facile et plus rapide que la mise en place de réseaux de distribution nationaux" - des chaînes d'approvisionnement durables "qui doivent être mises en place" et la durabilité des entreprises - "les entreprises devront se conformer au prochain cadre réglementaire européen qui comprend 14 indicateurs permettant d'évaluer leur impact environnemental".

Les autres thématiques concernent le focus client, le développement d'une marketplace propre, l'importance d'être omnicanal et les "scale-ups" confrontées à de multiples formes d'obstacles (dont les fraudes).

L'objectif de ce compendium est de stimuler l'innovation radicale et l'action rapide pour accompagner la transformation du commerce transfrontalier en Europe. Il est le résultat de tables rondes de brainstorming réunissant chacune dix cadres de direction internationaux des grandes marques de la distribution. Ces experts du Retail représentent tous les secteurs et tous les pays de l'Union européenne. Ces sept groupes se sont réunis tout au long de l'année 2021 pour définir la "nouvelle normalité" à travers l'Europe autour de sept thématiques. Parmi ces thématiques, la vente directe aux consommateurs - jugée "plus facile et plus rapide que la mise en place de réseaux de distribution nationaux" - des chaînes d'approvisionnement durables "qui doivent être mises en place" et la durabilité des entreprises - "les entreprises devront se conformer au prochain cadre réglementaire européen qui comprend 14 indicateurs permettant d'évaluer leur impact environnemental".Les autres thématiques concernent le focus client, le développement d'une marketplace propre, l'importance d'être omnicanal et les "scale-ups" confrontées à de multiples formes d'obstacles (dont les fraudes).