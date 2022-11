Jeep va lancer cinq modèles électriques en Europe d'ici à 2025. L'offensive débute avec l'Avenger (4,08 m), le plus petit modèle de la gamme, qui partage sa technique avec ses cousines du groupe Stellantis , les DS3 e-tense et Peugeot e-2008.

Le moteur de 156 ch/260 Nm est alimenté par une batterie de 54 kWh, qui offre une autonomie théorique de 392 kilomètres. Ce sera donc sans doute plutôt 300 kilomètres dans la réalité. La pile se recharge à une puissance maxi de 11 kW en AC et de 100 kW en DC. Cette Jeep est une simple traction (roues avant motrices), mais ne devrait pas être ridicule en tout chemin, grâce à une bonne garde au sol. A bord, on trouve une instrumentation numérique et un écran central de 10,5''. Construite à Tychy, en Pologne, l'Avenger est disponible chez nous à partir de 39.500 euros en version de lancement "1 st Edition", richement équipée.

© Photos pg

