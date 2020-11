L'Auditorat de l'autorité belge de la Concurrence a approuvé mardi la reprise du contrôle exclusif de Fraluc Group, qui regroupe les chaînes de vêtements ZEB, PointCarré, The Fashion Store et ZEB For Stars, par Colruyt Group, annonce-t-il par communiqué.

Colruyt avait annoncé début septembre augmenter sa participation dans Fraluc Groupe, de 68% à plus de 96%.

Mi-2014, Colruyt avait acquis 40% de ZEB avec une option d'achat jusqu'à la fin de l'année. En octobre, le groupe avait alors levé cette option, entraînant l'accroissement prévu de sa participation jusqu'à 50% dans la chaîne de magasins de vêtements ZEB.

Des options d'achat et de vente entre Colruyt Group et le management restaient encore en place, donnant à Colruyt Group la possibilité d'acquérir le contrôle de ZEB dans un certain délai.

Le groupe Fraluc compte aujourd'hui 114 magasins, dont un en France, pour un chiffre d'affaires de 166 millions d'euros au cours du dernier exercice.

Colruyt Group (Colruyt, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby, Fiets! , etc) pour sa part détient environ 600 magasins en gestion propre et 580 magasins affiliés en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 9,5 milliards d'euros en 2019/20.

