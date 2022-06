L'Audi produite à l'usine de Forest en rupture de stock pour des ventes en Belgique

L'Audi e-tron est en rupture de stock en Belgique. La voiture électrique qui sort de la chaîne de production d'Audi Brussels se vend bien et un 'facelift' du modèle sera lancé à la fin de cette année, justifient l'usine et l'importateur D'Ieteren, confirmant une information des journaux De Tijd et L'Echo.