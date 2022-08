Esthétiquement comme dans l'esprit, l'A8 a toujours été plus discrète que ses rivales BMW Série 7 et Mercedes Classe S. Et ce n'est pas le lifting de la dernière génération du modèle qui change la donne.

On retrouve une grande et chic limousine, qui se pose sur la route sans esbroufe. Côté look, elle diffère d'ailleurs peu de sa soeur cadette: l'A6. Les deux modèles calquent également leur style intérieur. Mais avec ici encore plus de raffinement et d'espace (une version allongée est même disponible): l'habitacle s'apparente à un vrai cocon roulant, avec son double vitrage, ses stores de fenêtres, ses sièges massants et autres gâteries, même si la plupart restent en option. Certes, les écrans sont moins impressionnants que dans les dernières BMW et Mercedes, mais le contenu multimédia est à jour. Le mobilier n'a pas changé mais reste très cossu et moderne tandis que de nouveaux matériaux apparaissent, comme une microfibre recyclée (Dinamica) pour les panneaux de porte et le ciel de toit. Sous le capot, pas de moteur totalement électrique mais des propulseurs à essence (340 ou 571 ch), diesel (286 ch) ou cet hybride plug-in, qui nous a permis de boucler entre 50 et 60 kilomètres en mode électrique. Ensuite, le V6 à essence s'enflamme et tracte cette limousine avec aisance et en musique. En action, cette grande Audi nous a semblé plus agile et dynamique qu'une Mercedes Classe S: elle paraît plus petite et moins lourde qu'elle n'est réellement, grâce notamment aux roues arrière directrices et à l'excellente suspension pneumatique pilotée, qui contient bien les mouvements de caisse tout en assurant un confort ouaté. Bien que plus âgée que ses rivales directes, l'A8 n'est donc en rien démodée. Elle plaira au contraire plus que jamais aux discrets, que rebuterait le côté ostentatoire des dernières BMW Série 7 et Mercedes Classe S. Audi cultive ici une discrétion de façade, qui cache un luxe intérieur bien réel.

Audi A8 60 TFSI e quattro V6 turbo à essence, 2.995 cm3 ; 462 ch (340 kW)/ 700 Nm ; transmission intégrale ; batterie de 14,4 kWh bruts, temps de charge: de 2h30 sur borne (7,4 kW max.) à 9 h sur prise domestique. Performances Vitesse maxi: 250 km/h (bridée) ; 0-100 km/h: 4,9 s ; consommation (essai): de 0 (mode électrique) à 9,3 l/100 km (batterie vide) ; rejets CO2: 42 g/km (WLTP) ; longueur: 5,19 m (5,32 m pour la version allongée) ; structure à 58% en alu ; poids: 2.295 kg. Prix 112.160 euros (longue: 115.160 euros) ; déductibilité fiscale: 100% + Discrétion de façade ; confort de très haut niveau ; tenue de route dynamique ; hybride agréable, performant et fiscalement intéressant - Lifting timide (look et technique) ; options nombreuses ; trop discrète pour certains...

