Nouveau venu sur la planète automobile belge, BYD (Build Your Dream...) est un géant privé chinois qui vise le premium en important chez nous trois modèles électriques, dont ce SUV compact qui concentre toutes les espérances du constructeur en Europe.

L'Atto 3 mesure 4,45 m, soit le gabarit des Mercedes EQA ou Volvo XC40. Il se distingue par un habitacle chic (l'écran central peut passer du mode horizontal au mode tablette verticale sur simple pression d'une touche) et full options: sellerie en cuir (éventuellement végane), toit ouvrant panoramique, pompe à chaleur, etc. Le moteur électrique de 204 ch emmène cette traction de 1.750 kg de 0 à 100 km/h en 7,3 s. La batterie de 60,5 kWh offre une autonomie théorique de 420 km et se recharge à une puissance de 11 kW en AC et 88 kW en DC. Un modèle que vous pourrez découvrir en janvier au salon de Bruxelles. Le prix: 45.990 euros.