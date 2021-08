NN compte 1,4 million de clients en Belgique et occupe la quatrième place sur le marché de l'assurance-vie.

L'assureur néerlandais NN s'attend à ce que l'impact financier sur ses résultats des terribles inondations qui ont touché à la mi-juillet la Belgique, mais aussi les Pays-Bas, s'élève à environ 70 millions d'euros.

Au premier semestre, NN a dégagé de bons résultats, avec un bénéfice net de 1,4 milliard d'euros, plus que doublé par rapport aux 587 millions du premier semestre 2020. Son résultat opérationnel atteint plus de 1,1 milliard d'euros. NN compte 1,4 million de clients en Belgique et occupe la quatrième place sur le marché de l'assurance-vie.

L'assureur néerlandais NN s'attend à ce que l'impact financier sur ses résultats des terribles inondations qui ont touché à la mi-juillet la Belgique, mais aussi les Pays-Bas, s'élève à environ 70 millions d'euros. Au premier semestre, NN a dégagé de bons résultats, avec un bénéfice net de 1,4 milliard d'euros, plus que doublé par rapport aux 587 millions du premier semestre 2020. Son résultat opérationnel atteint plus de 1,1 milliard d'euros. NN compte 1,4 million de clients en Belgique et occupe la quatrième place sur le marché de l'assurance-vie.