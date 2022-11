L'assureur AG et la banque BNP Paribas Fortis vont mettre la main sur l'ensemble des activités opérationnelles et commerciales du groupe de mobilité Touring.

Un accord de principe portant sur l'acquisition de respectivement 75% (AG) et 25% (BNP Paribas Fortis) des actions de Touring SA, a en effet été trouvé, annoncent mercredi les trois entités dans un communiqué commun. La finalisation de la transaction est attendue pour mi-2023.

Tous les produits d'assistance et d'assurance voyage de Touring pour les particuliers seront à l'avenir des produits d'AG, mais toujours commercialisés sous le label de Touring et opérés par Touring SA, explique-t-on. "Pour les clients de Touring, rien ne change: ils recevront les mêmes services avec la même qualité assurée par les équipes habituelles de Touring."

L'ASBL Touring Club Royal de Belgique (TCRB), qui n'est pas concernée par le transfert d'actions, restera indépendante et autonome. "Elle continuera ainsi de remplir son rôle de voix indépendante en tant que représentante de l'usager de la route au sens large."

La transaction entre les trois acteurs va permettre d'"apporter rapidement et efficacement des réponses innovantes aux changements du paysage de la mobilité. Parce que notre mobilité n'a jamais évolué aussi vite et aussi radicalement qu'aujourd'hui", commente Bruno de Thibault, CEO de Touring.

Touring estime que l'électrification progressive du parc automobile confronte les activités d'assistance "à des changements organisationnels et opérationnels" qui demanderont "des moyens nécessaires pour les concrétiser".

"AG et BNP Paribas Fortis, quant à elles, pourront s'appuyer sur l'expertise du réseau international d'assistance de Touring dans toute l'Europe et ainsi enrichir l'offre destinée à leurs clients."

Un accord de principe portant sur l'acquisition de respectivement 75% (AG) et 25% (BNP Paribas Fortis) des actions de Touring SA, a en effet été trouvé, annoncent mercredi les trois entités dans un communiqué commun. La finalisation de la transaction est attendue pour mi-2023.Tous les produits d'assistance et d'assurance voyage de Touring pour les particuliers seront à l'avenir des produits d'AG, mais toujours commercialisés sous le label de Touring et opérés par Touring SA, explique-t-on. "Pour les clients de Touring, rien ne change: ils recevront les mêmes services avec la même qualité assurée par les équipes habituelles de Touring."L'ASBL Touring Club Royal de Belgique (TCRB), qui n'est pas concernée par le transfert d'actions, restera indépendante et autonome. "Elle continuera ainsi de remplir son rôle de voix indépendante en tant que représentante de l'usager de la route au sens large." La transaction entre les trois acteurs va permettre d'"apporter rapidement et efficacement des réponses innovantes aux changements du paysage de la mobilité. Parce que notre mobilité n'a jamais évolué aussi vite et aussi radicalement qu'aujourd'hui", commente Bruno de Thibault, CEO de Touring. Touring estime que l'électrification progressive du parc automobile confronte les activités d'assistance "à des changements organisationnels et opérationnels" qui demanderont "des moyens nécessaires pour les concrétiser". "AG et BNP Paribas Fortis, quant à elles, pourront s'appuyer sur l'expertise du réseau international d'assistance de Touring dans toute l'Europe et ainsi enrichir l'offre destinée à leurs clients."