L'associatif crée plus d'emplois que le reste de l'économie

Le secteur associatif belge crée relativement plus d'emplois que le reste de l'économie. Les hôpitaux et les maisons de repos s'y taillent la part du lion, selon une étude de la Fondation Roi Baudouin et de la Banque nationale de Belgique, citée dans L'Echo mercredi.