Elton John a établi un nouveau record avec sa tournée d'adieu 'Farewell Yellow Brick Road Tour'. Si le musicien britannique a encore quelques concerts à donner, celle-ci lui a déjà permis de récolter 817,9 millions de dollars (757 millions d'euros), écrit le magazine musical Billboard. Jamais une tournée n'avait rapporté autant, selon les calculs du magazine américain.

Le chanteur de 'Rocket Man' détrône Ed Sheeran comme artiste à la tournée la plus lucrative. Ce dernier avait établi un record en 2019 avec sa tournée 'The Divide Tour', qui avait alors rapporté plus de 776 millions de dollars. Avant cela, le groupe irlandais U2 était le détenteur du record.

Elton John avait entamé sa dernière série de concerts en 2018. La pandémie de coronavirus l'a toutefois obligé à reprogrammer certaines représentations majeures. L'objectif est de donner plus de 300 concerts au total, dont 278 ont déjà été donnés par l'artiste de 75 ans. La tournée se terminera cet été en Europe et passera par le Sportpaleis d'Anvers les 27 et 28 mai.

Né Reginald Kenneth Dwight, le chanteur et pianiste était déjà une très grosse pointure dans l'industrie de la pop, selon Billboard. Depuis 1986, ses concerts, parfois aux côtés d'autres stars comme Eric Clapton et Billy Joel, ont rapporté près de 1,9 milliard de dollars. Cela fait de lui l'artiste solo le plus lucratif pour la vente de billets, devant Bruce Springsteen et Madonna.

