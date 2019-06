L'art de trouver un nom qui fait mouche: pourquoi il ne faut pas bâcler l'étape du (re)naming

Quand on lance une boîte, on a des centaines de choses à penser. Parmi elles, il y a le nom qu'elle portera. Souvent négligée ou précipitée, c'est pourtant une étape importante qui mérite la plus haute attention. Exemples à l'appui.

PROXIMUS. Fin septembre 2014, le nouveau logo de l'entreprise de télécommunications était présenté au grand public et la marque Belgacom abandonnée au profit de Proximus, cette dernière regroupant depuis lors tous les services de la société belge. © belgaimage