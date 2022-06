Unilever était le grand gagnant de l'indice néerlandais AEX mardi, après l'annonce selon laquelle l'investisseur activiste américain et milliardaire Nelson Peltz a obtenu un siège au conseil d'administration de la multinationale néerlando-britannique. L'action a en effet bondi de 9,3%.

ID:1100385026AMSTERDAM31/05/2022 19:16 (ANP)

L'homme détient une participation de 1,5% dans Unilever par l'intermédiaire de sa société d'investissement Trian Fund Management. Le milliardaire sera nommé administrateur non exécutif, un rôle similaire à celui de commissaire. Cela lui donnera probablement plus d'influence au sein de l'entreprise à l'origine des marques Dove, Knorr et Ben & Jerry's. La multinationale a récemment fait l'objet de pressions de la part de divers actionnaires pour aboutir à de meilleurs résultats financiers. Sinon, selon certains critiques, la société ferait mieux de se scinder. M. Peltz est l'un des investisseurs qui se sont engagés activement dans Unilever malgré cette situation. Il estime que le groupe, sur la base de ses marques connues, a plus de potentiel. La nomination du milliardaire est prévue pour le 20 juillet.

ID:1100385026AMSTERDAM31/05/2022 19:16 (ANP)L'homme détient une participation de 1,5% dans Unilever par l'intermédiaire de sa société d'investissement Trian Fund Management. Le milliardaire sera nommé administrateur non exécutif, un rôle similaire à celui de commissaire. Cela lui donnera probablement plus d'influence au sein de l'entreprise à l'origine des marques Dove, Knorr et Ben & Jerry's. La multinationale a récemment fait l'objet de pressions de la part de divers actionnaires pour aboutir à de meilleurs résultats financiers. Sinon, selon certains critiques, la société ferait mieux de se scinder. M. Peltz est l'un des investisseurs qui se sont engagés activement dans Unilever malgré cette situation. Il estime que le groupe, sur la base de ses marques connues, a plus de potentiel. La nomination du milliardaire est prévue pour le 20 juillet.