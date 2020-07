Annick Van Overstraeten, l'ancienne patronne de Lunch Garden, qu'elle a dirigé pendant dix ans, est la nouvelle CEO du Pain Quotidien, annoncent vendredi L'Echo et De Tijd, qui ont pu s'entretenir avec l'intéressée. Après les nombreux bouleversements financiers et juridiques des mois précédents, elle devra donner un nouvel élan à la chaîne de boulangerie.

La dirigeante sera assistée par le fondateur de l'enseigne Alain Coumont et par Peter Maenhout, le patron du principal actionnaire M80, qui l'a désigné pour prendre les rênes du Pain Quotidien.

Mme Van Overstraeten, qui affirme avoir obtenu le poste de ses rêves, sera à la tête d'un groupe réduit qui a dû se séparer de sa branche américaine et - en ce qui concerne les magasins gérés en propre - se concentrera sur la Belgique, la France et le Royaume-Uni.

Retour aux sources et recentrage sur les marchés forts seront ainsi les mots-clés de ce nouveau départ pour la chaîne. "On va mettre l'accent sur la nourriture, sur les clients et les franchises", précise encore Annick van Overstraeten. La consolidation avant, peut-être, une nouvelle expansion.

