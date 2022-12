L'ancien patron de Volkswagen Herbert Diess est sur le point de devenir président du conseil de surveillance du fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon, a déclaré vendredi la société.

Un vote doit encore avoir lieu en février lors de l'assemblée générale annuelle, a précisé l'entreprise dans un communiqué. Herbert Diess succéderait alors à Wolfgang Eder. En poste depuis 2019, M. Eder a assuré que M. Diess était le "candidat idéal" pour lui succéder en raison de son "excellente connaissance de l'entreprise et du paysage de l'industrie". Herbert Diess avait quitté cet été ses fonctions après quatre années mouvementées à la tête du premier constructeur européen entre cicatrices du dieselgate et transition vers l'électrique.

Ce départ surprise avait été décidé "d'un commun accord" lors d'une réunion du conseil de surveillance de Volkswagen, selon un communiqué. Cette éviction faisait suite à des tensions à répétition avec les représentants du personnel et l'équipe de direction, nourries par son style direct et provoquant. Mi-novembre, Infineon avait annoncé un projet d'investissement de 5 milliards d'euros pour construire une nouvelle usine dans l'est du pays au moment où l'Europe cherche à renforcer sa souveraineté dans cette industrie stratégique. Considéré comme l'un des leaders européens du secteur, Infineon compte plus de 50.000 salariés.

