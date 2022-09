Voici une nomination que personne n'avait vu venir: la semaine dernière, Starbucks a nommé Laxman Narasimhan au poste de CEO.

Il rejoindra la société le 1er octobre prochain et travaillera de concert avec Howard Schultz, le fondateur et CEO historique, avant de piloter seul en avril le géant américain du café. S'il n'a aucune expérience dans ce secteur, Narasimhan, né à Pune en Inde, a cependant une solide connaissance du consommateur puisqu' il fut longtemps le chief commercial officer de PepsiCo avant de prendre les rênes de Reckitt Benckiser (et de le redresser) juste avant la pandémie. Le "McKinsey boy" de 55 ans est un grand voyageur puisque depuis le début de sa carrière, il a vécu dans 25 maisons différentes et 29 villes, dont Tokyo, New Delhi, Londres, New York, Cleveland et Toronto.