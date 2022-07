S'il avait initialement émis l'intention de clore définitivement le florissant chapitre "Bon Bon", Christophe Hardiquest a finalement racheté le reste des parts de son ancienne adresse de l'avenue de Tervuren pour y rouvrir un "resto plus exclusif".

Christophe Hardiquest ouvrira mi-novembre un restaurant gastronomique "plus petit, plus connecté", dans l'ancien "Bon Bon", deux étoiles, dont il vient de fermer les portes fin juin, a-t-il confié mercredi à l'agence Belga. Le chef bruxellois va également reprendre les fourneaux de "La Mère Germaine"* à Châteauneuf-du-Pape, en Provence.

S'il avait initialement émis l'intention de clore définitivement le florissant chapitre "Bon Bon", Christophe Hardiquest a finalement racheté le reste des parts de son ancienne adresse de l'avenue de Tervuren pour y rouvrir un "resto plus exclusif", qui proposera 22 places assises, pas plus.

"Ce sera un autre concept, qui tournera autour du vin, et qui aura un nouveau nom", assure-t-il. Les travaux débuteront à la mi-août et l'établissement devrait ouvrir mi-novembre, tous les soirs et le vendredi midi.

Par ailleurs, à partir du 3 août, le toqué d'origine liégeoise s'appropriera l'identité de la cuisine provençale contemporaine en s'installant dans les cuisines de "La Mère Germaine", une adresse qui a en son temps affiché deux étoiles au Michelin située à Châteauneuf-du-Pape, berceau de l'une des appellations les plus prestigieuses des Côtes du Rhône. Y seront proposés des menus centrés sur les légumes mais intégrant des "protéines intelligentes", comme aime les appeler Christophe Hardiquest.

"Des produits qui font la part belle au bon-sens paysan, durables, et qu'on ne travaille pas forcément souvent comme la sardine, la sèche...". Pas de touche belge prévue toutefois dans les mets qu'il créera pour l'institution française. "Je veux séparer les identités entre mes deux projets."

"Je serai physiquement présent à Châteauneuf. C'est un partenariat que je vois sur le long terme. On est parti pour quelques années. Mais je partagerai en effet désormais mon temps entre la Belgique et la France", conclut-il.

