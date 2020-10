Les travaux d'allongement de la piste de l'aéroport de Charleroi devraient être terminés en octobre 2021, a annoncé vendredi la Société wallonne des Aéroports (Sowaer).

L'allongement de la piste de 2.550 à 3.200 mètres a été entamé en mars 2019. Initialement, la Sowaer espérait le terminer en juillet 2021, mais certaines opérations imprévues en ont voulu autrement.

"Nous avons dû dépolluer une ancienne décharge, cela a pris plus de temps que prévu car la pollution était très importante", a souligné Nicolas Thisquen, président du comité de direction de la Sowaer. "La stabilité du sol était aussi très mauvaise, ce qui a engendré des travaux importants. Enfin, avec la pandémie, certaines opérations ont dû être reportées, notamment en ce qui concerne les prestataires étrangers."

"Aujourd'hui, tout rentre dans l'ordre et nous allons maintenant pouvoir installer les balises et câblages. Ensuite, il restera à poser le revêtement. Le délai dépendra aussi des conditions météorologiques cet hiver, mais octobre 2021 semble tout à fait réaliste", a-t-il ajouté.

L'allongement de la piste doit permettre aux gros porteurs de l'aéroport de Charleroi de voler en pleine capacité, et donc à l'aéroport d'en attirer plus. "Plus la piste est longue, plus la sécurité est importante. Sur le plan environnemental, cela permet aussi aux avions de consommer moins, tant au décollage qu'à l'atterrisage", a encore souligné Nicolas Thisquen.

Le budget de l'opération s'élève à 35 millions d'euros, financés par la Sowaer. Il pourrait toutefois être revu à la hausse en raison des imprévus. En contrepartie de cet investissement, la redevance payée par l'aéroport sera augmentée.

