L'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi Motors va investir 23 milliards d'euros dans l'électrification de ses véhicules sur les cinq prochaines années pour arriver à sortir 35 nouveaux modèles électriques d'ici à 2030, selon un communiqué commun publié jeudi.

Le renforcement de l'utilisation de plateformes communes entre les trois constructeurs est aussi prévu, devant concerner 80% du total de leurs modèles en 2026 contre 60% aujourd'hui, est-il précisé. "Cela permettra à chaque entreprise de se concentrer davantage sur les besoins de ses clients, ses modèles emblématiques et ses marchés clés, tout en étendant à moindre coût les innovations à l'ensemble de l'Alliance", selon les trois constructeurs.

Quant à leurs nouveaux modèles électriques, 90% d'entre eux seront produits sur cinq plateformes communes de l'Alliance au niveau mondial. La toute dernière de ces plateformes, CMF-BEV, doit être lancée en 2024 sur le site ElectriCity, le nouveau pôle industriel électrique du constructeur français dans le nord de la France. Cette plateforme équipera 250.000 véhicules par an sous les marques Renault, Alpine mais aussi Nissan. Outre la nouvelle R5 électrique de Renault, un nouveau véhicule électrique compact du groupe japonais sera fabriqué sur place pour remplacer la Nissan Micra, qui était produite dans l'usine Renault de Flins (Yvelines).

Il s'agit des premiers objectifs chiffrés de l'Alliance depuis le renouvellement des dirigeants de Renault et Nissan après la chute de Carlos Ghosn fin 2018, laquelle avait provoqué une grave crise de confiance entre les deux groupes. L'Alliance était repartie sur de nouvelles bases il y a deux ans, en se dotant d'un nouveau schéma de collaboration avec un constructeur "référent" pour chaque grande zone géographique et chaque grand domaine technologique, afin de mieux exploiter les points forts de chacun.

Ce système de fonctionnement va être encore enrichi: Nissan va piloter le développement de sa technologie des batteries électriques solides "au bénéfice de tous les membres de l'Alliance", tandis que Renault sera "leader sur le développement d'une architecture électrique et électronique commune", selon le communiqué.

